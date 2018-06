Smartphones: le marché aurait atteint le point de saturation

La fête est finie: après des années de croissance à deux chiffres, le marché des smartphones est saturé et les ventes calent, contraignant les industriels à modifier leur stratégie pour espérer un rebond qui devrait en tout état de cause rester limité. Toutes les études font le même constat: même s'il s'en écoule encore quasiment 1,5 milliard par an, les ventes de smartphones ralentissent et ont même baissé en 2017. Selon International Data Corporation (IDC), elles pourraient encore un peu décliner cette année, à 1,462 milliard d'unités. «Le marché a atteint un pic», estime l'analyste Bob O'Donnell, du cabinet TECHnalysis, qui note que le point de saturation a été atteint en 2016. «Dans un futur assez proche, la maturité et la stabilité (du marché) des smartphones vont les faire apparaître comme de la vieille'' technologie», affirme-t-il. «C'est un phénomène que nous avons déjà vu» avec les tablettes ou les PC, ajoute Bob O'Donnell. Pour lui, les industriels vont devoir «penser différemment».