Deux inventeurs algériens bien classés aux USA

Deux scientifiques algériens figurent sur une liste dédiée aux inventeurs les plus productifs des Etats-Unis. Selon Maghreb Emergent, il s'agit des scientifiques Zine-Eddine Boutaghou et Belgacem Haba. Sur cette même liste figure le nom de Thomas Edison, illustre scientifique ayant vécu entre le XIXe et le XXe siècle, détenteur de 1084 brevets d'invention dans le domaine de l'électricité, et fondateur de la compagnie General Electric. Zine-Eddine Boutaghou a 286 brevets d'invention, à son actif, «dans divers domaines» au moment où Belgacem Haba, un peu plus médiatisé en Algérie, est détenteur de 469 brevets dans le domaine de la microélectronique.

La page Wikipedia recense uniquement les brevets enregistrés aux Etats-Unis. La précision est nécessaire car Belgacem Haba, par exemple, est connu, notons-le, pour être l'auteur de plus d'un millier d'inventions aux Etats-Unis et au Japon où il a travaillé durant les années 1990 avant de s'installer en Californie. Contacté par Maghreb Emergent, Belgacem Haba nous dira que le nombre de brevets qu'il détient aujourd'hui est de 1371 exactement.