Ftour à la plage... le jackpot pour certains!

Les Algériens se réunissent de plus en plus pour rompre le jeûne en bord de mer. Et pour cause! Le cadre est idyllique. Température douce, le soleil qui a l'air de couler dans la mer... Mais cela a un prix, et certains filous en profitent. Outre les frais de «parking», qui ne se négocient plus en dessous de 100 DA, certains installent des tables qu'ils facturent 800 DA. Ce prix aurait été compréhensible si la plage était privée, mais ceci n'étant pas le cas, cet investissement figure parmi les plus rentables au monde! De quoi freiner un retour à la mer, après que les Algériens lui ont tourné le dos.