La monnaie se fait rare au métro d'Alger

Le manque de monnaie se pose de plus en plus ces derniers jours au niveau des guichets du métro d'Alger. Les usagers n'arrivent plus à comprendre ce qui se passe. «Une situation totalement inacceptable», s'accorde à dire plus d'un. «Où va la monnaie qu'ils reçoivent quotidiennement?», s'est interrogé hier un usager au niveau de la station d'El Hamma, refusant de patienter. Pour les usagers, ce qui est le plus condamnable dans cette situation est la légèreté avec laquelle les guichetiers annoncent l'absence de la monnaie et demandent de la chercher à l'extérieur. Il faut souligner par ailleurs que le métro d'Alger est, selon les responsables de l'entreprise, parmi les plus rentables au monde.