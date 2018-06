Promenade des Sablettes et soirées du Ramadhan

Décidément, les Algériens se rapprochent de plus en plus de la mer. Il faut dire que pendant des années, même avec la meilleure volonté du monde, marcher en bord de mer était, comment dire... difficile! La promenade des Sablettes offre un bol d'air aux amoureux des balades en bord de mer. L'ambiance y est très agréable en ces soirées de Ramadhan, sans parler du sentiment de sécurité qui y règne, et de l'accès qui y est gratuit. On a rarement vu les Algériens se côtoyer entre couples, familles, jeunes, le tout en parfaite harmonie. Toute la baie devrait se transformer de la sorte, que les Algérois puissent respirer un air marin qui ne demande qu'à l'être!