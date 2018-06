200 enfants apprennent la gestion de l'argent

Injaz El Djazair revient avec une troisième édition du programme «More than Money» en collaboration avec Hsbc, les 7 et 10 juin prochains auprès de l'école In-Tuition. Le programme «More than Money» est un programme de six séances enseignant à des élèves âgés de huit à 12 ans les rudiments essentiels de la gestion de l'argent et des finances, à travers des jeux simples et dynamiques. Ce programme, d'une durée de 4 à 5 heures, est enseigné par un coach bénévole mis à disposition par la Hsbc. Parmi les thèmes abordés, l'on retrouve le profit, les dépenses, l'épargne et les donations ainsi que les différents types de business. Injaz El Djazair entend ainsi faire bénéficier 200 élèves de ce programme pour cette édition 2018.