Devises: du nouveau à la Banque d'Algérie

La Banque d'Algérie imposera désormais aux voyageurs algériens de déclarer aux services douaniers à l'entrée et à la sortie du pays toute somme excédent 1000 euros.

«Les voyageurs doivent, à présent, déclarer auprès du bureau des douanes, à l'entrée et à la sortie du territoire national, les billets de banque et/ou tout instrument négociable, libellés en monnaies étrangères librement convertibles, qu'ils importent ou exportent et dont le montant est égal ou supérieur à l'équivalent de 1000 euros», selon le dernier règlement de la Banque d'Algérie, publié au Journal officiel. La Banque d'Algérie a précisé que les voyageurs non-résidents sont autorisés à transférer tout montant, à condition que ce dernier soit couvert par une autorisation de change.