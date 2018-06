La circoncision en voie d'être interdite au Danemark

Comme récemment en Islande, et après une initiative populaire ayant recueilli 50.000 signatures au 1er juin, un texte de loi interdisant la circoncision à but non médical sur les garçons de moins de 18 ans sera prochainement débattu par les députés danois.Comme le prévoit la Constitution danoise, cette mesure sera donc débattue au Parlement. Le projet de loi propose notamment une peine de six ans de prison contre les individus qui décident de faire circoncire leurs enfants. «Nous sommes vraiment heureux, mais c'est maintenant que le gros du travail commence véritablement. C'est une étape importante mais modeste sur la route», a déclaré Lena Nyhus, présidente de l'ONG Intact Denmark, à l'origine de cette initiative populaire. «La société a une obligation particulière de protéger les droits fondamentaux de l'enfant, jusqu'à ce qu'il ait atteint l'âge et la maturité d'assumer lui-même cette responsabilité», souligne le texte qui fait notamment référence à la Convention des Nations unies sur les droits de l'enfant.