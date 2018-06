Récitation du Saint Coran: 50 pays au Prix international d'Alger

La 15ème édition du Prix international d'Alger de récitation, de psalmodie et d'exégèse du Saint Coran débutera aujourd'hui au Palais des expositions (Pins maritimes) avec la participation de 53 pays. Un concours national destiné à encourager la mémorisation du Saint Coran chez les jeunes de moins de 15 ans est organisé parallèlement à cette 15e édition, prévue du 5 au 11 juin en cours. Placée sous le haut patronage du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, cette compétition internationale a été lancée en 2003 et met en lice des candidats de plusieurs pays musulmans et des communautés musulmanes établies dans des pays occidentaux. Plusieurs prix seront remis lors d'une cérémonie de clôture, le 27e jour du Ramadhan. Pour le Concours national des jeunes récitants du Saint Coran, les trois premiers seront récompensés de Prix allant jusqu'à 200.000 DA.