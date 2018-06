Un Ramadhan "pourri" pour les musulmans de France?

Plusieurs attaques contre des fidèles musulmans et de lieux de culte ont été perpétrés en une semaine en France, selon le président de l'Observatoire national contre l'islamophobie, Abdallah Zekri, qui a exprimé son «immense» inquiétude. «Du 29 mai au 3 juin, des coups de feu visant des fidèles, agression sexuelle contre une fidèle, incendie et saccage de lieux de culte ont été enregistrés en plein mois de Ramadhan», a-t-il indiqué. Un incendie d'origine probablement criminel s'est déclaré, dans la nuit du 1 au 2 juin, contre la façade d'une mosquée dans le département d'Eure-et-Loir. Une jeune femme musulmane a été agressée sexuellement et violée samedi en plein Paris. A cet effet, il s'est dit «inquiet par la cruauté de cette violence en ce mois de Ramadhan», constatant que c'est «la première fois que les musulmans de France sont la cible de ces actes en plein mois de piété».