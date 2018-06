"Kech Khedma" une nouvelle manière de chercher un emploi

Emploi Partner, le leader du recrutement et de l'innovation technologique en Algérie, a lancé un nouveau concept de caméra cachée, pour le mois sacré du Ramadhan. Une série de 30 capsules caméra cachée pas comme les autres sous le nom de «Kech Khedma» dont le but est d'interpeller les jeunes chercheurs d'emploi, et de les conseiller dans leurs démarches et durant l'entretien d'embauche. On y découvre de véritables chercheurs d'emploi qui, suite à un appel, se retrouvent dans un entretien d'embauche des plus invraisemblables, le recruteur joué par Lameri Kaouane reproduit des situations parfois communes et parfois atypiques; de la discrimination à l'embauche aux situations les plus gênantes, rien n'est épargné à nos jeunes chercheurs d'emploi.