La voiturette contrôlée transportait 9 adolescents

Casse-tête mathématique et physique: comment entrer à neuf dans une mini-voiture? Des adolescents français ont réussi le pari avant de se faire contrôler par les gendarmes. Alors qu'elle était en poste de contrôle samedi soir près de Lyon (centre-est), une brigade motorisée a procédé aux signes réglementaires afin de contrôler une voiture sans permis. «Les gendarmes remarquent que la voiturette a du mal à s'arrêter et pour cause, neuf adolescents sont entassés à l'intérieur!», ont raconté les militaires sur leurs pages Twitter et Facebook. Partis «chercher des glaces», «trois des adolescents sont assis à l'avant et six autres ont pris place dans le coffre!», détaillent-ils. «Après un bon savon des parents» venus récupérer leur progéniture, les adolescents ont regagné leur domicile.