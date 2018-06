Abdelghani Hamel honoré par la police portugaise

Le général-major Abdelghani Hamel, directeur général de la Sûreté nationale (Dgsn) vient d'être une nouvelle fois honoré à l'international. Il a été décoré en effet de la médaille d'Excellence de la police portugaise. La médaille lui a été remise jeudi dernier à Lisbonne par le ministre de l'Intérieur du Portugal Eduardo Cabrita. «Ladite médaille lui a été remise en reconnaissance de ses efforts déployés depuis son installation à la tête de la Sûreté nationale.» Le communiqué de la Dgsn souligne que Abdelghani Hamel a dédié cette distinction, en son nom et au nom de plus de 214 000 policiers, au président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika. Abdelghani Hamel a, pour rappel, été déjà honoré de la médaille d'argent du Mérite policier décernée par le ministère de l'Intérieur espagnol en 2015 et la médaille de la police ougandaise, Première classe, en 2017.