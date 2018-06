Top 5 des multimillionnaires algériens

Le magazine économique américain Forbes a consacré un article aux succès réalisés par cinq grands patrons de l'industrie algérienne qui ont réussi à «bâtir des empires de plusieurs millions de dollars» grâce à des investissements diversifiés dans l'agriculture, la construction, l'énergie et la distribution. L'article, intitulé «les cinq multimillionnaires en Algérie que vous devriez connaître», relève que si l'Algérie avec ses 40 millions d'habitants ne peut revendiquer qu'un seul milliardaire, elle recèle cependant quelques multimillionnaires. Dans ce top cinq figurent des multimillionnaires peu connus en Afrique, mais qui «réussissent très bien» dans le domaine entrepreneurial. Cette liste d'entrepreneurs comprend le fondateur de Biopharm, Abdelmadjid Kerrar, le patron de l'Etrhb, Ali Haddad, le dirigeant du groupe agro-industriel Mohamed Laïd Benamor et enfin le multimillionnaire patron de Condor, Abderrahmane Benhamadi. Dans ce top cinq, on y trouve également le magnat de l'immobilier, Djilali Mehri.