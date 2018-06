Un sommet international sur l'économie de demain en Algérie

Une référence sur le sujet des économies émergentes et de la transition économique. C'est ce que veut faire le FCE du «Next Economy Summit». Le Forum des chefs d'entreprise (FCE) annonce la tenue d'un sommet international, le «Next Economy Summit», sur le thème de l'économie de l'après-pétrole, les 3 et 4 décembre 2018 au Centre international des conférences d'Alger (CIC), indique un communiqué du forum.«Dans un contexte international marqué par le défi de l'après-pétrole, le Next Economy Summit impulsera réflexion, débat et travaux, autour d'une thématique centrale: 'Emergence d'un nouveau modèle économique basé sur les services, la transformation et production manufacturières et les nouvelles technologies''», souligne le communiqué.

L'objectif de ce sommet, explique le même communiqué, est de faire émerger de nouveaux modèles qui facilitent le passage d'une économie basée sur l'exploitation et l'export de matières premières, à une économie de la transformation, de la production manufacturière et des services.