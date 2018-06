Une bourse Eiffel pour cinq étudiants algériens

Cinq étudiants algériens ont obtenu la bourse Eiffel qui leur permettra de poursuivre leurs études en master ou en doctorat dans des universités françaises, selon un communiqué de l'Institut français d'Alger. La bourse Eiffel est un programme du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères français, qui vise à permettre «aux établissements français d'enseignement supérieur d'accueillir les meilleurs étudiants étrangers dans des formations diplômantes de niveau master et doctorat». L'attribution des bourses Eiffel se fait après la sélection par un jury d'experts les «étudiants internationaux présentés par l'établissement français où ils poursuivront leurs études». Parmi les cinq Algériens ayant obtenu la bourse Eiffel pour la rentrée 2018, trois sont des doctorants qui effectueront leurs thèses à l'université Paul Sabatier Toulouse, l'université Savoie Mont-Blanc Chambéry et l'université de technologie de Troyes.