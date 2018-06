Une université d'été algéro-US en juillet à Alger

La Fondation algéro-américaine pour la culture, l'éducation, la science et la technologie (AAF-Cest), organise du 8 au 19 juillet une université d'été à Alger et Batna à destination des doctorants de l'ensemble du territoire national, a-t-on appris mardi dernier auprès de son président le professeur Taha Merghoub. La «AAF Summer University 2018» se tiendra successivement du 8 au 14 juillet à Alger et du 15 au 19 juillet à Batna. Elle sera centrée sur plusieurs thématiques variées telles que les réseaux intelligents, la biologie, la biotechnologie, la cancérologie et le génie civil. L'évènement se tiendra avec le soutien du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et de la direction générale de la recherche scientifique et du développement technologique et sera également organisé en collaboration avec l'université des sciences et de la technologie Houari Boumediene (Usthb) à Alger et l'université Mustapha-Benboulaïd (Batna2) à Batna.