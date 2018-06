Al-Magharibiya dans le collimateur des autorités britanniques

Les autorités britanniques ont dans leur viseur la chaîne du parti extrémiste l'ex-FIS, El-Magharibiya, dirigée par le fils de Abassi Madani et financée par le Qatar et le Maroc. En effet, le nouveau ministre britannique de l'Intérieur a affirmé que la nouvelle vision de son pays concernant la lutte contre les discours extrémistes et la radicalisation consiste à mener un «combat sans merci» contre les médias opérant pour le compte de certaines officines acquises aux idéologies de mouvements extrémistes diffusant à partir du Royaume-Uni. «Les groupes terroristes et les adeptes des idéologies qui adoptent la violence comme moyen d'expression politique continuent à se développer, et de manière organique, recourant de surcroît aux réseaux sociaux et à tous les supports qu'offrent aujourd'hui les nouvelles technologies de la communication pour poursuivre leurs objectifs et leurs ambitions transnationales d'instauration d'un climat de terreur partout dans le monde.»