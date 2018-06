Algérie-France: la mobilité au coeur des discussions

L'ambassadeur d'Algérie en France, Abdelkader Mesdoua, a pris part à une rencontre tenue au Quai d'Orsay, avec des responsables aux ministères français des Affaires étrangères et de l'Intérieur, autour de la thématique de la mobilité des personnes entre l'Algérie et la France, et des questions y afférentes. Cette réunion a été l'occasion de réaffirmer la volonté des autorités des deux pays de coopérer dans ce dossier crucial. Il y a lieu de rappeler que lors de la dernière visite de Emmanuel Macron à Alger, le président français avait exprimé son souhait de voir l'accord de mobilité des jeunes actifs mis en oeuvre «le plus rapidement possible». Dans le même temps, il s'était dit déterminé à lutter contre l'immigration clandestine «qui n'est bonne ni pour la France ni pour l'Algérie». Le président français avait exprimé également son attachement à la réciprocité, «il m'importe que les Français qui souhaitent se rendre en Algérie, comme les journalistes et les religieux puissent obtenir leurs visas».