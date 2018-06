Le HCA réalise un coffret spécial Mouloud Mammeri

Un coffret spécial «Mouloud Mammeri» vient d'être réalisé par le Haut Commissariat à l'amazighité (HCA) et sera disponible prochainement sur l'ensemble des bibliothèques de lecture publique à travers le pays. L'opération de réédition et de traduction menée conjointement par le HCA et le ministère de la Culture, dans le cadre du Centenaire de la naissance de l'écrivain et chercheur Mouloud Mammeri, a permis également la disponibilité de ce coffret sur le réseau de distribution des éditions Dar El Outhmania, détentrice des droits sur les oeuvres de Mammeri sur l'ensemble du Maghreb. Cette réalisation vise à relayer la connaissance «Tamussni», donner un large écho à la parole (Awal), à l'écrit «Tira» et perpétuer la démarche mammérienne en tant que chercheur, écrivain et humaniste.