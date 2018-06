Une stèle en hommage au luthiste Alla à Béchar

Une grande stèle artistique représentant un oud (luth) géant, installée sur un rond-point du chef-lieu de wilaya de Béchar, a été inaugurée vendredi tard dans la soirée, en hommage au grand et virtuose luthiste Abdelaziz Abdellah, plus connu sous le nom artistique de Alla.

«L'inauguration de cette stèle artistique est un hommage de la région du vivant de cet artiste, qui a énormément donné à la musique algérienne et à son rayonnement à travers le monde», a indiqué le wali de Béchar, Tewfik Dziri, lors des activités de célébration de la Journée nationale de l'artiste (8 juin).

Ce luthiste, qui vit actuellement à Paris (France), est à l'origine de la musique Foundou, faite d'improvisations sur le luth mettant en relief une musique apaisante, grâce à sa virtuosité et dextérité dans le jeu de cet instrument à la base de la musique arabe.