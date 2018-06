"Les Nuits du cinéma", des projections en plein air, attirent la foule

Cinéphiles assidus, amateurs du 7e art ou spectateurs en quête de divertissement original ont rendez-vous, depuis le début du mois sacré, avec le programme «Les Nuits du cinéma» qui propose les dernières productions du cinéma mondial. Organisées au Théâtre de verdure Laâdi Flici par l'établissement Arts et Culture de la wilaya d'Alger et le distributeur cinématographiques MD Ciné, les projections en plein air des «Nuits du cinéma» reviennent pour la troisième année consécutive avec un programme de deux projections quasi quotidiennement. Chaque jour, les organisateurs proposent un film d'animation en première partie de soirée à l'image de «Pierre lapin» de l'Américain Will Gluck, «Sherlock Gnomes» du Britannique John Stevenson, ou encore «Ferdinand» du Bresilien Carlos Saldanah. Des blockbusters comme «Rampage», «Taxi 5», «Solo: A Star Wars Story» ou encore le dernier né de la saga «Avenger»» sont également au programme. Cette troisième édition a aussi connu la programmation de quelques films algériens dont «En attendant les hirondelles» de Karim Moussaoui, «Certifié halal» du regretté Mahmoud Zemmouri et «Jusqu'à la fin des temps» de Yasmine Chouikh.