Premier contingent de hadjis du Sud le 29 juillet à Ouargla

Le premier contingent de pèlerins des wilayas du sud du pays, au titre du Hadj 2018, embarquera le 29 juillet prochain à partir de l'aéroport Aïn El-Beïda de Ouargla vers les Lieux saints de l'islam en Arabie saoudite, annonce la direction régionale de la compagnie Air Algérie. 10 vols sont programmés pour le transport de 2 990 pèlerins des wilayas du Sud (Ouargla, El-Oued, Ghardaïa, Illizi, Djanet et Tamanrasset) à destination des Lieux saints de l'islam (Arabie saoudite) pour accomplir le rituel constituant le 5e pilier de l'islam, avec une moyenne de 290 passagers par vol, a indiqué Air Algérie. Ces vols, dont six seront assurés par la compagnie Air Algérie et les autres par la compagnie aérienne saoudienne, se poursuivront jusqu'au 3 août prochain, à destination de l'aéroport de Médine.

Les vols de retour sont prévus depuis l'aéroport de Djeddah entre le 31 août et le 13 septembre prochains.