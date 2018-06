Un Festival des cinémas arabes à Paris

L'Institut du Monde arabe (IMA) organise du

28 juin au 8 juillet, pour la première fois à Paris, le Festival des cinémas arabes afin de mettre en valeur l'évolution du paysage du 7e art arabe, a-t-on appris vendredi de cette institution.Le festival présentera 80 films, entre fictions et documentaires. Le programme concocté s'appuie sur une section compétitive réservée aux longs et courts métrages, fictions et documentaires produits en 2017-2018, a précisé la même source qui indique que deux hommages seront rendus, notamment à Jean Chamoun, avec L'Ombre de la ville,(Liban, fiction, 2000) et Mahmoud Zemmouri, avec De Hollywood à Tamanrasset, (Algérie/France, fiction, 1990). Le festival proposera également un regard sur le cinéma saoudien et deux rencontres en présence des professionnels arabes et européens. Au menu, il y aura aussi un atelier d'écriture de scénarios courts métrages destiné aux porteurs de projets des deux rives de la Méditerranée. Un prix couronnera le meilleur scénario à la fin de l'atelier.