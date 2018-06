4,8 milliards de m3 d'eau dans les 75 barrages

Le volume d'eau emmagasiné à travers les 75 barrages du pays a atteint les quatre milliards et 800 millions de m3, avec un taux de remplissage de 70,10%, a-t-on appris, hier, auprès de l'Agence nationale des barrages et transferts (Anbt). «Ce taux est très important, considérable pour le pays. Les dernières précipitations étaient aussi importantes. Cela permettra de reconstituer une réserve suffisante et remarquable jusqu'à la fin 2019», a assuré le directeur général de l'Anbt, Arezki Berraki, dans une déclaration. Le taux de remplissage national des barrages est en hausse par rapport à celui de 2017, a expliqué le même responsable, précisant qu' «en novembre 2017, le volume n'était que de 52%, alors que cette année, nous sommes en juin et le volume est déjà de 70,10%, c'est très important pour le pays», a-t-il fait savoir.

Pour la wilaya de Bouira, qui compte trois barrages, le taux global de remplissage est de l'ordre de 72%, avec un volume emmagasiné de 525,35 millions de m3 d'eau, selon les détails fournis par l'Anbt.