5000 chardonnerets saisis en deux ans à Tlemcen

Pas moins de 5 304 chardonnerets élégants, une espèce protégée destinée à la contrebande ont été saisis en deux ans par la Gendarmerie nationale et relâchés à travers le territoire de la wilaya de Tlemcen, a-t-on appris dimanche auprès de la Conservation des forêts.

Les oiseaux menacés de disparition, et saisis dans le cadre de la lutte contre leur vente, ont été remis à la Conservation des forêts pour les lâcher dans la wilaya, a affirmé Mohamed Lachgueur, chargé de la communication à la Conservation des forêts.

Les opérations de saisie et de lâcher sont effectuées par deux commissions de wilaya composées de représentants de la Conservation, du centre cynégétique, du Parc national, du président de la Fédération de chasse et de la Gendarmerie nationale, a-t-il souligné, précisant qu'outre les saisies, ces commissions organisent des actions de sensibilisation pour lutter contre ce trafic.