Constantine: un club au Zénith pour les artistes

Réalisé dans le cadre de la manifestation «Constantine, capitale de la culture arabe en 2015,» le Zénith de la ville des Ponts est connu pour son architecture très originale.

Premier du genre en Algérie d'une capacité de 3000 places, le Zénith comprend aussi des salles plus petites d'une capacité de 150 places. Il est d'une surface totale de 60 000 m2, l'édifice a une emprise au sol de 13 800 m2 et une prise totale de plancher bâti de l'ordre de 43 000 m2. Sa charpente est tridimensionnelle avec des grandes portées allant jusqu'à 24 m de hauteur alors que sa couverture métallique totalise 14 500 m2. Mis sous la coupe de l'Office national de la communication et de l'information, son directeur, Walid Tifoura, nous confie que le Zénith vient de créer un espace exclusif pour les artistes, genre d'un club où ils peuvent se rencontrer, mais aussi un espace public. Le design répond parfaitement au style de cette structure, lieu où des célébrités sont invitées à la grande satisfaction du public constantinois.