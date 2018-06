La connexion Wi-Fi "servie"à bord d'Aigle Azur

La compagnie aérienne Aigle Azur a procédé samedi

9 juin à la mise en service de son Airbus A330 pour desservir la liaison Alger - Paris. L'acquisition de deux appareils de ce type par la compagnie s'inscrit dans sa stratégie de développement du long-courrier et dans sa volonté de faire évoluer son offre, en proposant notamment une classe affaires de

18 sièges-lits, dotée d'une connexion Wi-Fi, a précisé la compagnie lors du voyage inaugural. Sur la ligne Alger - Paris, le Wi-Fi sera disponible à partir du mois de juillet. L'un des deux Airbus porte le nom de l'Algérien Arezki Idjerouidène, ex-propriétaire de la compagnie, décédé le 24 avril 2016. Lors de ce vol inaugural, Frantz Yvelin, directeur général d'Aigle Azur, a tenu à rendre hommage à Arezki Idjerouidène,ancien P-DG du groupe et à Sylvin Floirat, fondateur de la compagnie.

«Nos deux nouveaux Airbus portent leurs noms respectifs. J'ai une admiration profonde pour ces personnes qui ont marqué l'histoire d'Aigle Azur», a déclaré Frantz Yvelin.Aigle Azur, qui se positionne comme 2ème compagnie aérienne française, avec plus de 2 millions de passagers transportés par an.