Le e-commerce s'offre un salon

Publiée au Journal officiel N° 28, la loi 18-05 relative au commerce électronique est entrée en vigueur jeudi 7 juin. Cette loi a pour objet de fixer les règles générales relatives au commerce électronique des biens et des services applicables en matière de transactions de commerce électronique. Dans la dynamique que cette loi, très attendue, a suscitée, un salon sera organisé du 23 au 25 juin prochain au Palais de la culture, Moufdi Zakaria d'Alger.

Organisé par l'Entreprise KooTeo, en partenariat avec l'Anpt (Agence nationale des parcs technologiques), le salon TIDJAR@TICe sera une occasion privilégiée pour l'ensemble des professionnels, le grand public, institutions et organisme publics, entreprises de commerce publiques et privées de se rencontrer et d'aller à la découverte de cette nouvelle loi qui vient à point nommé pour réguler, normaliser un marché en pleine expansion.