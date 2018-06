Les véhicules fantômes de Cima Motors

On ne sait pas ce qui se passe dans la tête des commerciaux de Cima Motors, entreprise qui commercialise les véhicules Hyundai, mais ils semblent ne pas se rendre compte que les attestations de disponibilité qu'ils délivrent à leurs clients n'ont rien de réglementaire. Et pour cause, plusieurs citoyens désireux acquérir un véhicule Hyundai par le biais d'un crédit automobile se sont vu refuser le financement par la banque El Baraka, pour ne citer que celle-là, au motif que sur la fameuse attestation de disponibilité le numéro du châssis du véhicule est inexistant. C'est-à-dire que Cima Motors vend un véhicule fantôme aux Algériens.