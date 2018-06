Un appel aux donneurs de sang

La Fédération algérienne des donneurs de sang a lancé dimanche un appel aux personnes âgées entre 18 et 65 ans et en bonne santé, à donner de leur sang à l'occasion de la célébration, le 14 juin, de la Journée mondiale du donneur du sang. «A l'occasion de la célébration de la Journée mondiale du donneur du sang le 14 juin, la Fédération algérienne des donneurs de sang, en collaboration avec l'Agence nationale du sang, lancent un appel aux personnes âgées entre 18 et 65 ans et en bonne santé, de répondre en masse à l'appel du coeur et aller offrir un peu de leur sang», a précisé la fédération dans un communiqué. «Ce geste simple rendra l'espoir et le sourire à des gens qui en ont besoin, et c'est la meilleure chose qu'on puisse offrir à un malade à l'occasion de cette journée», souligne le communiqué, assurant les éventuels donneurs que le matériel de prélèvement est à «usage unique et stérilisé».