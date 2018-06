Ce que veulent faire les patrons maghrébins

Les dirigeants des patronats maghrébins se sont mis d'accord, dernièrement en Libye, sur la relance de l'Union maghrébine des employeurs. Accueillant les présidents des organisations patronales des cinq pays maghrébins (Maroc, Algérie, Tunisie, Libye et Mauritanie), le chef du gouvernement libyen, Faiz al Serraj, a affirmé son soutien à cette union, rapporte un communiqué de l'Utica.Le président de l'Utica, Samir Majoul, a souligné, à cette occasion, la nécessité de protéger l'Union maghrébine des employeurs des conflits politiques que traverse la région et de se concentrer sur les aspects économique et professionnel. Les patrons des patrons réunis en Libye ont examiné les mécanismes à même de relancer cette structure et de favoriser la mise en place d'un programme de soutien aux échanges économiques et à l'investissement dans l'espace maghrébin. Ils se sont aussi mis d'accord sur la révision de la loi organique de cette union vers plus d'ouverture sur les autres organisations professionnelles maghrébines et sur l'organisation d'un forum maghrébin des hommes d'affaires à Tripoli en janvier 2019.