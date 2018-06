Jeux vidéo: comment désintoxiquer les enfants

La problématique de l'addiction des enfants aux jeux vidéo et la juste approche à adopter face à ce phénomène sociétal menaçant la santé de ces derniers, a été au centre d'une rencontre organisée à Alger, dans le cadre du Comité multisectoriel installé à cet effet. Intitulé «Les enfants et les jeux vidéos», ce séminaire-atelier, tenu la veille de la célébration de la Journée mondiale de l'enfant africain (17 mai), est le second du genre pour ledit comité, mis en place depuis janvier 2018 et réunissant les représentants des secteurs et partenaires interpellés par cette problématique. Une problématique devenue une «préoccupation» pour le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, si bien qu'elle figure dans le Plan national de la santé mentale élaboré par ce département, a souligné dans son intervention, le sous-directeur de la promotion de la santé mentale, le professeur Mohamed Chakali. Il a précisé que l'objectif de cette rencontre est dicté par «le devoir d'informer les élèves, leurs parents et les enseignants» sur les risques d'addiction aux jeux vidéo, sachant que l'enfant scolarisé «offre un cadre de sensibilisation extraordinaire» sur cette question.