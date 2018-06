Le carburant disponible durant l'Aïd

La Société Nationale de commercialisation et de distribution de produits pétroliers, Naftal, informe son aimable clientèle que durant la fête de l'Aïd El Fitr el Moubarak et à l'instar des autres jours de l'année, la distribution des produits pétroliers sera assurée sur l'ensemble de son réseau stations-service et de ses points de vente 24h/24 et à travers tout le territoire national. Naftal saisit cette heureuse occasion pour présenter ses meilleurs voeux de bonheur, de joie et de prospérité à tout le peuple algérien.