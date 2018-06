Séminaire sur la transformation digitale en Algérie

Comment aborder la transformation digitale de l'entreprise algérienne: croisée sur le marketing digital en Europe et en Algérie.

C'est le thème qui fera l'objet d'un séminaire qu'organisera l'Insag le 25 juin prochain au niveau de l'hôtel Sofitel.

D'éminents experts prendront part à cette manifestation technologique de pointe dont Vincent Montet fondateur et directeur du MBA digital marketing et business à l'Efap Paris, Amine Mellouk, vice- président et Manager Général Région Europe inMobi Londres, Ali Kahlane: expert en TIC et transformation digitale et Nassim Lounes, Entrepreneur digital media, directeur de publication de N'TIC Magazine. Le séminaire se déroulera sous l'oeil avisé de notre confrère

le bien connu Ahmed Lahri.