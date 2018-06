Trois églises rouvrent leurs portes en Algérie

La communauté chrétienne en Algérie est aux anges. C'est le cas de le dire puisque trois églises qui étaient fermées à Oran, ont été autorisées à rouvrir leurs portes. On croit savoir en effet que le wali d'Oran a en effet signé un décret ordonnant la réouverture de ces trois lieux de culte. Les dirigeants des églises ont été informés de cet ordre reçu également par les agents de sécurité qui ont procédé à l'enlèvement des sceaux qui avaient été placés sur les portes des locaux des trois édifices religieux. Ainsi, les églises de Aïn Türck (30 km à l'ouest d'Oran), d'Oran et d'El Ayaïda (à 35 km à l'est d'Oran) avaient été fermées en novembre 2017 et février 2018. En réalité, cette opération n'a rien de bien particulier puisque la liberté de culte est garantie par la Constitution algérienne.