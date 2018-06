Un émigré algérien gagne le jackpot aux Etats-Unis

Tayeb Souami, émigré algérien qui s'est installé aux Etats-Unis, a gagné le gros lot! Effectivement, il se retrouve à acheter deux billets de loterie par un heureux hasard. Eh bien, cet ancien médecin qui travaille comme comptable se retrouve du jour au lendemain en possession d'un ticket gagnant de loterie.

C'est le jackpot le plus important à avoir été gagné par une seule personne dans l'État du New Jersey. Le ticket de 2,50 dollars aura rapporté à Tayeb Souami la coquette somme de 315 300 000 dollars. Oui, 315 millions de dollars! Cet Algérien qui a quitté le pays pour les Etats-Unis en 1996 dit qu'il va se servir de ces gains pour rembourser ses crédits et payer une bonne université à ses enfants, ainsi que de prendre soin du reste de ses proches.