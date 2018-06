Une caravane pour la promotion du e-paiement

La caravane de sensibilisation et d'information sur le payement électronique «génération digitale» sera lancée du

1er juillet au 31 du même mois à travers 10 wilayas. Une caravane initiée par la start-up Guiddini qui exerce dans le commerce électronique en partenariat avec les institutions publiques, des banques et des opérateurs économiques, a annoncé à Alger, Mourad Mechta, fondateur de Guiddini et génération digitale. L'événement commence par une cérémonie de lancement à Alger le 1er juillet prochain pour faire le tour des 10 wilayas: Alger, Annaba, Sétif, Béjaïa, Boumerdès, Tipasa, Blida, Mostaganem, Tlemcen, Oran. Cette première caravane reprendra au mois d'octobre pour sillonner les wilayas de l'intérieur et du Sud. Partenaire essentiel pour cette caravane, la Banque de développement local (BDL) a été jusqu'à présent «la banque la plus offensive dans la promotion du e-payement et de la distribution des TPE aux commerces à travers les campagnes de sensibilisation au niveau des agences BDL au niveau national», souligne Taleb Nawal, directrice du développement du payement électronique à la BDL.