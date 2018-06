Algérie poste veut ouvrir des guichets bancaires

Le projet d'une banque postale commence à se concrétiser et «les premières agences seront déployées en 2019». Algérie poste a dépassé ses problèmes budgétaires et réalise depuis deux ans des résultats positifs, estime-t-on en haut lieu. Une situation qui doit lui permettre «de financer ses programmes d'investissement et de développement». Ainsi, une «étude financière, économique et d'opportunité» est en cours d'élaboration et une opération de mise à niveau des bureaux de poste aurait déjà permis de mettre ces structures aux normes bancaires. Reste à savoir si les prestations seront différentes de celles qui affectent gravement l'acheminement du courrier, une carence devenue endémique.