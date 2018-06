Trump a produit pour Kim un clip digne de Hollywood

«Deux hommes, deux leaders, une destinée», dit la bande-annonce. Ce n'est pas la dernière superproduction hollywoodienne, mais la vidéo offerte par Donald Trump à Kim Jong-Un, sur son iPad pour le convaincre de s'orienter vers un «happy end». C'est «un moment spécial de l'Histoire, où un homme se voit présenter une chance qui ne se répètera peut-être jamais», poursuit l'habituelle voix off des films américains à gros budget. Le clip vidéo de quatre minutes montré à Kim lors du sommet de Singapour, puis aux journalistes médusés, alterne des photos en noir et blanc de la Zone démilitarisée entre les deux Corées et des images de prospérité: train à grande vitesse, réseau électrique en expansion...Des lignes ferroviaires apparaissent, un cheval galope: le message subliminal du développement à venir grâce à un éventuel accord est décliné sous toutes ses formes. «Je crois qu'il (Kim) a adoré», a commenté le président Trump devant les journalistes. Le New York Times s'est livré à une parodie du film: «Non, cela s'est vraiment passé. Trump a fait une fausse bande-annonce pour traiter une vraie menace nucléaire», dit la voix off. «Donald Trump a une mémoire disons visuelle. Il préfère avoir ses notes de briefings sous forme d'images, de vidéos, de graphiques», ironise le journal.