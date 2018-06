La Maison de la presse de Constantine sans électricité

Le courant a été coupé par la Sonelgaz à la Maison de la presse de Constantine sise à la zone industrielle Palma, pour non- payement de la facture. Pourtant, tous les bureaux qui y sont installés se sont acquittés chacun de sa dette au responsable qui a brillé par son absence en ce mois de Ramadhan. Datant des années 90, cette Maison de la presse conçue en urgence le temps de rassembler les journalistes dans un lieu plus décent, est construite en amiante. Une Maison de la presse où même des toilettes font défaut. Une situation qui a été exposée aux autorités locales, mais rien n'a été fait. Certains éditeurs avec un effort personnel ont réussi à rendre les conditions plus agréables pour leurs journalistes, néanmoins de façon globale, la situation est dramatique.