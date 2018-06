La RN 24, un parcours du combattant

Entre trous béants, affaissements, ralentisseurs qui ne sont pas annoncés... autant d'occasions de mourir! La Route nationale 24 reste un danger inévitable dans beaucoup de déplacements des habitants de la région. Il est à se demander comment une route peut rester dans un état de délabrement aussi alarmant aussi longtemps. Le tronçon reliant Tigzirt à Béjaïa ne peut plus être appelé «route», tant c'est un danger autant pour les personnes que pour les véhicules. Cette Route nationale gagnerait non seulement à être refaite, mais aussi à être nettoyée, avec de plus, la mise en place de bennes pour éviter les décharges sauvages. C'est bien dommage pour une corniche à la beauté aussi enivrante.