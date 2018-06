La gratuité de l'accès aux plages menacé

Placardée à l'entrée de toutes les plages, annoncée dans les médias, la gratuité des plages reste quand même menacée. Les panneaux sur les plages de l'est d'Alger annoncent que l'accès à la plage est gratuit, et que le kit incluant, entre autres, un parasol, est gratuit. Or il n'en est rien! Le prix du parking y est à 100 dinars, sans parler du fait qu'aucun ticket n'est remis. Les parasols ne sont pas encore implantés, mais les tables sont facturées 800 dinars avec quatre chaises, et 100 dinars de plus pour la chaise supplémentaire. Agréable est la surprise en voyant les panneaux garantissant tout cela, mais le désenchantement est au rendez-vous quand le baigneur se rend compte que les panneaux ne disent pas vrai. Ou pas encore vrai, espérons-le!