Le téléphérique Blida-Chréa a repris du service

La reprise du trafic au niveau du téléphérique reliant la ville de Blida à la région touristique de Chréa est intervenu hier, suite à un arrêt de trois semaines en raison de travaux de maintenance, a annoncé jeudi la chargée de l'information auprès de l'Entreprise de transport algérien par câbles (Etac). Lancés le 25 mai dernier, ces travaux de maintenance réalisés de façon périodique, ont concerné les câbles du téléphérique en plus de ses 138 cabines, a indiqué Zahra Badjou.

Elle a, également, signalé un changement attendu dans les horaires d'exploitation de ce télécabine, à partir de ce vendredi. «Entre lundi et jeudi, le trafic sur cette ligne sera ouvert de 8h00 à 18h00, au moment où la ligne sera ouverte à partir de 8h30 jusqu'à 18h00 les week-ends (vendredi et samedi).