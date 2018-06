Sonelgaz crée une société mixte pour la fabrication de chaudières

Le Groupe Sonelgaz, le Groupe IMetal et la société sud-coréenne, B.H.I, ont signé jeudi à Alger, les statuts de création d'une société mixte, spécialisée dans la fabrication de chaudières de récupération et d'échangeurs thermiques pour centrales électriques à cycle combiné, a indiqué Sonelgaz dans un communiqué. Dénommée B.H.I Algérie, les actions de cette nouvelle entité sont réparties entre Sonelgaz (30%), le Groupe IMetal (35%), et la société sud-coréenne, B.H.I (35%), a précisé la même source. Ce partenariat est une première en Algérie. Ce joint-venture permettra le transfert de technologie, ce qui va générer de la valeur ajoutée à l'entreprise et au pays. Le site retenu pour la fabrication des chaudières de récupération se trouve au niveau de l'entreprise Chaudral, située dans la wilaya de Relizane.