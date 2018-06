Une ville de Suède introduit un permis de mendier

Le conseil municipal d'Eskilstuna, en Suède, a adopté jeudi un arrêté obligeant les mendiants à demander un permis de façon à recenser les populations nécessiteuses et identifier les trafics, rapporte la radio publique suédoise. «Une autorisation des autorités policières pour la collecte passive d'argent est obligatoire dans certaines zones géographiques», stipule le texte adopté à la majorité absolue avec les voix des sociaux-démocrates, conservateurs, centristes et d'extrême droite. Dès l'entrée en vigueur de l'arrêté le 1er octobre, un permis coûtera 150 couronnes (15 euros), sous peine d'amende. Ecologistes, parti de gauche, libéraux et chrétiens-démocrates ont voté contre.