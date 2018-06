Découverte

Des scientifiques chinois et américains ont découvert des grenouilles vieilles d'environ 100 millions d'années conservées dans l'ambre, selon des médias.

Il s'agit des grenouilles les plus anciennes jamais découvertes dans l'ambre. Les spécimens ont été extraits en Birmanie entre 2015 et 2016 et sont bien préservés. «L'une des grenouilles mesure environ 2,2 centimètres de long et son crâne, une partie de sa colonne vertébrale et la plupart de ses membres ont été préservés», a indiqué Xing Lida de l'université des géosciences de Chine à Pékin,