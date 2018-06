Emirates offre des glaces à ses clients

Cette saison estivale, Emirates servira gratuitement des glaces à l'ensemble de ses clients à l'aéroport international de Dubai. Des coupes de crème glacée seront distribuées au sein des zones de départ et de transit du Terminal 3 du 15 juin au 31 août, pour les clients voyageant depuis et via Dubai. La crème glacée, sous la marque Emperor, est faite maison par le Centre de restauration d'Emirates (Ekfc) et la compagnie aérienne prévoit de servir plus de deux millions de coupes de glace à ses passagers au courant des trois prochains mois. Les clients pourront retrouver les chariots à glace Emirates à travers les zones de départ et de transit du Terminal 3 et choisir parmi cinq saveurs: chocolat, vanille, dattes & café arabe, sorbet à la mangue et sorbet au citron. Ces délices frais seront servis quotidiennement durant les heures de pointe au départ - de minuit à 3h00, de 12h30 à 14h30, et 18h à 21h.