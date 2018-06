Google rend hommage à M'hamed Issiakhem

Le moteur de recherche Google a édité dimanche un doodle dédié à la mémoire de l'artiste- peintre algérien, M'hamed Issiakhem, à l'occasion du 90e anniversaire de sa naissance. Le moteur de recherche le plus utilisé sur Internet a orné, à cette occasion, sa page d'accueil par un portrait en noir et blanc de l'artiste, un des pionniers de la peinture moderne en Algérie. Né le 17 juin 1928 à Aït Djennad en Kabylie, M'hamed Issiakhem a fait ses classes à la Société des beaux-arts d`Alger en 1947, avant de rejoindre l'Ecole des beaux-arts d`Alger, puis celle de Paris où il est admis après une exposition dans une galerie parisienne. A 16 ans, il perd trois membres de sa famille et se voit amputé du bras gauche suite à la manipulation d'une grenade ramassée près d'un camp militaire français.