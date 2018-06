L'usine Suzuki Algérie opérationnelle dès juillet

La très appréciée marque japonaise Suzuki sortira de l'usine Tahkout à Saïda en juillet prochain. Le patron de TMC l'avait promis et il semble tenir à son engagement. L'on notera qu'il a promis une remontée en intégration assez rapide, histoire de convaincre les autorités du pays de son intention d'aller au-delà du cahier des charges. Pour l'heure, l'usine de Saïda assemblera deux modèles: Alto et Baleno. On aura conclu que la Swift ne fait pas partie du lot. Le choix d'Alto et Baleno répondrait à un souci d'accessibilité pour les clients. Si le premier modèle est déjà connu et apprécié en Algérie, le second reste, en revanche, peu connu, mais se positionne dans un segment (B), à forte demande. Une citadine avec des proportions plus importantes que la Swift et qui permet au spécialiste des mini-véhicules de proposer une offre plus proche des standards actuels dans le monde automobile.